Укравшая младенца из роддома в Дедовске женщина получила условный срок

Истринский городской суд Московской области приговорил похитившую три года назад младенца из больницы в подмосковном Дедовске Елену Спахову к пяти годам заключения условно, передает «Интерфакс».

«Приговором суд Елена Спахова признана виновной в совершении инкриминируемого поступления. Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года», - сообщили в суде.

В качестве смягчающих вину обстоятельств суд учел признание вины подсудимой и раскаяние в содеянном.

Как установлено следствием и судом, летом 2014 года женщина, у которой случился выкидыш, похитила из детского отделения больницы новорожденного мальчика, от которого отказалась родная мать, и выдала за своего, сообщив супругу, что это их совместный ребенок.

Воспользовавшись отсутствием в отделении больницы медперсонала, Спахова вынесла младенца из роддома. При этом она не знала, что от похищенного ею ребенка ранее отказалась мать и он остался без попечения.

По данным СК, с июня 2014 года по январь 2017 года ребенок педиатрами не осматривался, медицинская помощь ему не оказывалась. Подмена вскрылась лишь когда Спахова пришла оформлять документы на сына. 11 января 2017 года она выдала похищенного ребенка сотрудникам правоохранительных органов.

Отмечается, что настоящее время ребенок уже усыновлен другой семьей. Какой - не уточняется.

В январе Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова заявила, что компетентные органы считают приоритетным кандидатом Сергея Спахова – мужа похитительницы, который более двух лет воспитывал мальчика как собственного сына.

Омбудсмен тогда уточнила, что ребенок рос в полноценной семьей, где его окружили заботой, поэтому возвращение мальчика в ту же обстановку – в его интересах.