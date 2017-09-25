Подозреваемый в людоедстве житель Краснодара арестован

Подозреваемый по делу об убийстве и расчленении женщины житель Краснодара взят под стражу, его жена задержана, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

«По данным следствия, житель Кубани и его жена распивали спиртные напитки с женщиной, с которой познакомились в тот же день. Из-за возникшего конфликта мужчина убил новую знакомую, после чего расчленил тело. Фрагменты тела частично оставил на месте, а частично забрал», - рассказал собеседник агентства.

«По месту жительства подозреваемых, в общежитии военного авиационного училища следователями были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе, на кухне изъяты замороженные мясные части неизвестного происхождения», - сообщили в СК.

Являются ли обнаруженные части тела человеческими, будет установлено в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Краснодарском крае задержана семья людоедов, с 1999 года убивавших и съедавших людей.

12 сентября на территории военного авиаучилища в Прикубанском округе Краснодара был найден пакет и ведро с частями тела, а также сумка с вещами. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установить личность подозреваемого помог случай. В начале сентября в Краснодаре дорожные рабочие нашли мобильный телефон с фотографиями, на которых мужчина позирует с фрагментами человеческого тела. В памяти телефона также остались фото человеческого скальпа и головы, принадлежащие неизвестной женщине.

В рамках расследования был задержан житель Краснодара Дмитрий Бакшеев 1982 года рождения, проживавший в общежитии на территории Краснодарского высшего военного училища летчиков со своей женой Натальей Бакшеевой 1975 года рождения.

Согласно показаниям Бакшеева, в начале сентября он нашел в лесопарковой зоне на пересечении улиц Гастелло и Дзержинского в Краснодаре женскую голову и кисть руки. Находки он принес домой, где сделал несколько снимков. На следующий день подозреваемый взял кисть руки с собой на работу - в квартиру, где занимался ремонтом. Там он также сделал несколько селфи, засунув пальцы отрубленной руки себе в рот и в нос.

По данным источника, в холодильнике по месту жительства подозреваемого «обнаружены вещественные доказательства, это могут быть части тела человека».

Задержанного по делу об убийстве и расчленении женщины, проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Речь идет о более чем десятке пропавших без вести.