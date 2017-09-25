СМИ сообщили об обнаружении в Ингушетии тела Доку Умарова

Останки ликвидированного в 2013 году лидера террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Умарова предположительно обнаружены в горах Ингушетии, где в конце прошлой недели проводилась операция по извлечению тел нескольких боевиков, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сейчас останки доставлены в Москву в один из судебно-медицинских центров для проведения экспертиз и точного установления личностей убитых террористов.

Сообщений об уничтожении Доку Умарова, начиная с 2000 года, было как минимум 12. В марте 2014 года информация об убийстве Умарова появилась на сайте «Кавказ-центра». В тот же день Кадыров заявил, что не сомневается в достоверности этой информации. Впоследствии СМИ неоднократно опровергали сообщения о смерти лидера чеченских террористов.

8 апреля 2014 года директор ФСБ Александр официально заявил, что глава террористической организации «Имарат Кавказ» Умаров был уничтожен в конце 2013 года. По словам главы ФСБ, замалчивание смерти Умарова было сделано «из целей оперативного и политического характера».

Летом 2014 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фотографию, на которой, по его словам, был изображен погибший Умаров. По некоторым данным, снимок продал один из боевиков, присутствовавший при гибели главаря.

Доку Умаров являлся главарем боевиков на Северном Кавказе, с октября 2007 года он возглавлял «Имарат Кавказ», признанный в России террористической организацией.

Умаров, как главный организатор теракта в аэропорту Домодедово, был заочно арестован и объявлен в международный розыск. 24 января 2011 года в аэропорту Домодедово от взрыва погибли 37 человек и были ранены еще 172.