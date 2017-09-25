Орешкин предрек утрату около 4,5 млн трудоспособных россиян

Глава российского министерства экономического развития Максим Орешкин считает, что в ближайшие пять-шесть лет страна будет ежегодно терять порядка 800 тысяч трудоспособных жителей, передает РИА Новости. Соответственно, общие потери в итоге достигнут 4-4,8 млн человек.

«Ситуация с точки зрения демографии одна из самых тяжелых в мире — мы будем терять ежегодно примерно 800 тыс. населения в трудоспособном возрасте из-за демографической структуры», — заявил министр.

Демографический провал, который Орешкин называет причиной прогнозируемого им сокращения численности трудоспособного населения страны, связан со спадом рождаемости в конце 1990-х годов. «Поколение очень маленькое, поэтому динамика негативная по численности трудоспособного населения будет сохраняться», — пояснил глава Минэкономразвития.

По его словам, начинающая трудовую карьеру молодежь сейчас крайне немногочисленна.

Напомним, в мае нынешнего года в России обсуждалась возможность введения «налога на бездетность», против которого в итоге возразил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Инициатор нового налога — глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов — полагает, что эта мера поможет выправить демографическую ситуацию в стране.

«Скажу вам прямо, чтобы не заводить рака за камень: никаких планов по введению такого закона и такого налога не существует, так что и мужчины, и женщины в этом смысле могут успокоиться», — заверил премьер. Зампред комитета Совета Федерации Елена Мизулина назвала идею налогообложения бездетных россиян и семей, воспитывающих только одного ребенка, ошибочной, вредной и дискриминационной.