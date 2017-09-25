США решили поставить блокчейн на борьбу с эпидемиями

Американские специалисты решили попробовать технологию блокчейн для сбора данных об эпидемиях для последующей борьбы с распространением инфекционных заболеваний, передает CoinDesk.

Тестирование будет проводить Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Его главный программный разработчик Джим Наср предположил, что внедрение блокчейна в методологию сбора данных об эпидемиях позволит в разы ускорить получение статистических выводов о возникновении и распространении отдельных инфекций.

В настоящее время на сбор и анализ такой информации тратятся месяцы, пояснил Наср, а блокчейн позволит получить аналогичные результаты за считаные часы. Для CDC это ускорение крайне актуально: общественность и СМИ регулярно критикуют организацию за недостаточно оперативное реагирование на распространение вирусов (так, в частности, было три года назад в ситуации с вирусом Эбола, когда из-за промедления несколько зараженных американцев сумели беспрепятственно въехать на родину из стран, где распространялась болезнь).

CDC рассчитывает, что применение технологии блокчейна позволит повысить оперативность реагирования на появление и распространение инфекций до такой степени, что США будут лучше защищены от эпидемий, бушующих в других странах.

Блокчейн получил известность и широкое распространение благодаря использованию в криптовалютном секторе (в частности, в функционировании системы виртуальной валюты биткоин). Первая в мире реальная сделка с использованием блокчейна была осуществлена год назад ирландской компанией Ornua, которая поставляет масло и сыр. Обычные методы подготовки сделки заняли бы 7–10 дней, а блокчейн позволил сократить процедуру до четырех часов.