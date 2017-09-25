«Газпром» возглавил рейтинг крупнейших энергетических компаний мира

Российский концерн «Газпром» обошел американскую ExxonMobil и занял первое место в рейтинге 250 крупнейших нефтегазовых и энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts.

Российский концерн поднялся на первое место с третьего, которое он занимал в 2016 году. При этом ExxonMobil, возглавлявшая список в течение 12 лет, опустилась с первой сразу на девятую позицию.

На второе место вышла немецкая E.ON SE, совершившая гигантский скачок со 114-го места в 2016 году. Замыкает топ-3 рейтинга индийская Reliance Industries, в прошлом году занимавшая 8-ю строчку.

В первую десятку рейтинга также вошли компания Korea Electric Power Corp. (Kepco), опустившаяся со 2-го на 4-е место, китайская China Petroleum & Chemical Corp., «Лукойл» (как и в 2016 году занявший 6-е место), индийская Indian Oil Corp., американская Valero Energy Corp. и французская Total.

Всего в рейтинг Platts включены 12 российских компаний.

Рейтинг Platts составляется с 2001 года, в него включаются публичные компании с активами более 5,5 млрд долларов.