ЦБ предложит запрет на выезд из страны владельцам проблемных банков

Центробанк разработал законопроект, предусматривающий временное ограничение на выезд за рубеж для бенефициаров и руководителей проблемных банков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Данная мера также может затронуть собственников и менеджмент негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.

Данный документ уже получил концептуальное одобрение Минэкономразвития.

В настоящее время в самом ЦБ никак не комментируют возможность введения данных мер.