25 сентября 2017, 15:21
ЦБ предложит запрет на выезд из страны владельцам проблемных банков
Центробанк разработал законопроект, предусматривающий временное ограничение на выезд за рубеж для бенефициаров и руководителей проблемных банков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Данная мера также может затронуть собственников и менеджмент негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.
Данный документ уже получил концептуальное одобрение Минэкономразвития.
В настоящее время в самом ЦБ никак не комментируют возможность введения данных мер.
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