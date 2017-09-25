СМИ рассказали о грядущих отставках губернаторов

Близкие к администрации президента источники сообщили о грядущих досрочных отставках глав нескольких российских регионов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Серия отставок должна пройти в начале этой недели.

«Общее число субъектов, которые называются в качестве кандидатов на смену власти, приближается к десяти», — указывает издание.

В числе кандидатов на отставку оказались главы Новосибирской, Ивановской, Нижегородской, Мурманской, Самарской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также Ненецкого автономного округа.

Источники допустили также перестановки в одном или двух регионах Северного Кавказа.