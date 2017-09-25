25 сентября 2017, 09:34
СМИ рассказали о грядущих отставках губернаторов
Близкие к администрации президента источники сообщили о грядущих досрочных отставках глав нескольких российских регионов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Серия отставок должна пройти в начале этой недели.
«Общее число субъектов, которые называются в качестве кандидатов на смену власти, приближается к десяти», — указывает издание.
В числе кандидатов на отставку оказались главы Новосибирской, Ивановской, Нижегородской, Мурманской, Самарской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также Ненецкого автономного округа.
Источники допустили также перестановки в одном или двух регионах Северного Кавказа.
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