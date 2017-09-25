Генпрокуратура потребовала от «ВИМ-Авиа» устранить выявленные нарушения

Генпрокуратура России потребовала от татарстанской «ВИМ-Авиа», замыкающей десятку крупнейших российских авиакомпаний, устранить выявленные в ходе проверки нарушения, которые привели к многочисленным задержкам рейсов, передает «Интерфакс».

Установлено, что авиакомпанией в пиковый летний сезон не соблюдалось требование о наличии в резерве достаточного количества воздушных судов, предусмотренное требованиями федеральных авиационных правил по приказу Минтранса РФ от 13 августа 2015 года, рассказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По данным Генпрокуратуры, с января по август 2017 года с задержкой свыше двух часов было выполнено 1020 рейсов, что составило около 12% от общего количества, при этом 209 рейсов задержаны более чем на шесть часов.

В связи с этим авиакомпания и ее генеральный директор были неоднократно привлечены Приволжской транспортной прокуратурой к административной ответственности.

Несмотря на это в сентябре 2017 года авиакомпанией были вновь допущены массовые задержки рейсов из Турции, Армении, Греции, а также на внутренних маршрутах, в том числе из труднодоступных районов. Только за 23 сентября в Домодедово были задержаны свыше 10 рейсов «ВИМ-Авиа».

Куренной подчеркнул, что межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта центральных районов Росавиации уклонилось от оценки соответствия перевозчика сертификационным требованиям. В связи с этим Генпрокуратура внесла представление руководителю Росавиации в связи с задержками рейсов «ВИМ-Авиа» и выплаты зарплат сотрудникам авиакомпании.

По словам представителя Генпрокуратуры, в авиакомпании регулярно возникает задолженность по заработной плате. «В 2016 году с существенными задержками и лишь после прокурорского вмешательства работникам выплачена заработная плата за июль, август и сентябрь. Задолженность в размере более 140 млн рублей была укрыта от органов статистики и погашена окончательно лишь в ноябре 2016 года. В первом квартале 2017 года вновь возникла задолженность по заработной плате перед работниками за март в размере, превышающем 30 млн рублей», - сообщил Куренной.

Татарстан и «Татнефть» уже дистанцировались от проблем «ВИМ-Авиа», зарегистрированной на территории республики.

«Ни правительство Татарстана, ни компания «Татнефть» отношения к обязательствам авиакомпании «ВИМ-Авиа» не имеют», - сообщил «Интерфаксу» руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин. В пресс-службе «Татнефти» заявили, что как поставщик топлива она является одним из кредиторов авиакомпании, «но не больше».

До этого СМИ сообщали, что деятельность «ВИМ-Авиа» согласились поддержать «Татнефть», правительство Татарстана и близкий к нему банк «Зенит» .

Ранее сообщалось, что «ВИМ-Авиа» уже 25 сентября может остановить полеты. По данным СМИ, у компании нет денег на авиатопливо и обслуживание в аэропортах. Утверждалось, что структуры, близкие к правительству Татарстана, оплатили ее полеты до 12:00 25 сентября.

На прошлой неделе компания обратилась за помощью в правительство, однако собеседники издания, знакомые с позицией регуляторов, высказали мнение, что при любом сценарии «ВИМ-Авиа» «может прожить максимум до середины октября».

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», авиакомпания принадлежит гражданам РФ Светлане и Рашиду Мурсекаевым.