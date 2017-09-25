Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
25 сентября 2017, понедельник, 22:44
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Куда уходит Пак: Невельск стал пятым районом области, где «завис» вопрос по мэру
Директор 11-й школы Белгорода представляет регион на всероссийском смотре
Михаил Горюнов – о трехсотлетии Екатеринбурга: «Необходимо украсить Макаровский мост и насытить архитектурными сооружениями Плотинку»
Анна Сумская, преподаватель УрФУ: «Для меня осень - это новые планы, новая энергия, новые цели». В Екатеринбурге +4. ФОТО, ВИДЕО
В Иркутске подвели итоги конкурса на лучший эскиз в стиле граффити о творчестве Александра Вампилова
Новый вертолёт санавиации Иркутской области совершил уже больше 30 рейсов
Почти 131,7 тысячи детей отдохнули в Иркутской области за лето в дневных или стационарных лагерях
Битва за ФАПы: от Минздрава Иркутской области требуют «конкретики, а не лозунгов»
HeadHunter о том, как отличить добросовестного работодателя от мошенника
Теперь в 2ГИС можно найти поэтажные планы всех иркутских ТРЦ
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
25 сентября 2017, 20:06
Герман Греф образование Сбербанк

Греф призвал срочно сдвинуть систему образования на два века вперед

Герман Греф - председатель правления Сбербанка
Герман Греф - председатель правления Сбербанка

На расширенном заседании совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Государственной думы глава Сбербанка Герман Греф выступил с радикальным призывом — как можно скорее изменить отечественную систему образования так, чтобы она соответствовала современным требованиям, передает RNS.

«Проблема нашей школы, в моем понимании, что она осталась школой XIX века. Современную школу родил Вильгельм фон Гумбольдт в униженной Германии, завоеванной Наполеоном. Стране нужно было родить солдат. Гениальный Гумбольдт для своего времени подал идею всеобщего образования и создания из молодежи такой армии учеников», — пояснил свою мысль руководитель Сбербанка.

По его словам, упомянутая модель «себя полностью исчерпала» и «не может существовать». «Есть понимание, как должна быть построена новая модель образования», — обнадежил Греф, добавив, что система образования — главное орудие борьбы «с социальным расслоением и социальными лифтами» (при условии, что она будет бесплатной «для всех ребят»).

Особое и первоочередное внимание, по мысли главы Сбербанка, должно быть уделено «тем, кто не может сегодня позволить учить своих детей в топовых школах». Он еще раз подчеркнул важность оперативного реформирования: «Если систему управления можно строить, то систему образования нужно менять вчера».

Напомним, ранее Греф на встрече со студентами предупредил их, что им необходимо соответствовать духу времени и, в частности, изучать big data — чтобы, к примеру, в будущем устроиться на работу в Сбербанк. При этом он анонсирует замену многих сотрудников роботами и электронными системами, которые смогут обрабатывать стандартные договоры и другие документы быстрее, чем люди.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин и Николай Меркушкин
Путин отправил в отставку губернатора Самарской области
Бундестаг
В Кремле отказались комментировать результаты выборов в Германии
Брат лидера «Христианского государства» Юрий Калинин на рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константина Добрынина в Хамовнич
Лидер «Христианского государства» оказался судимым за убийство и разбой
"ВИМ-Авиа"
СКР завел на «Вим-Авиа» дело о хищении денег за билеты
Центробанк
ЦБ предложит запрет на выезд из страны владельцам проблемных банков
Архив новостей

Самое читаемое

Счетчик электроэнергии
Минэнерго решило обязать россиян ставить только «умные» электросчетчики
Лариса Левина
У бывшего «Оборонсервиса» вновь сменился руководитель
Владислав Юрьевич Сурков
Мемория. Владислав Сурков
Морская свинья
В могиле XIV века были найдены кости морской свиньи
Зима в Москве
Гидрометцентр опубликовал прогноз на весь отопительный сезон
21:00 Володин рассказал о контроле депутатских обещаний по соцсетям
20:48 СКР завел на «Вим-Авиа» дело о хищении денег за билеты
20:28 КНДР объявила о праве сбивать самолеты США где угодно
20:06 Греф призвал срочно сдвинуть систему образования на два века вперед
19:31 США решили поставить блокчейн на борьбу с эпидемиями

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Сергей Бондарчук
Сергей Федорович Бондарчук
25 сентября 1920 года родился Сергей Бондарчук – актер и кинорежиссер, лауреат премии «Оскар».
19:04 С координатора волгоградского штаба Навального взяли подписку о невыезде
18:43 В ООН обвинили российские спецслужбы в применении пыток в Крыму
18:19 В грунте Весты имеются запасы льда
18:12 СМИ узнали о беседе Обамы с Цукербергом про фейковые новости
18:00 В ОАЭ скончалась самая полная женщина в мире
17:31 Присягу гражданина России разрешат приносить у братских могил
17:08 «Родная книга» едет в Якутию
17:06 СМИ сообщили об обнаружении в Ингушетии тела Доку Умарова
16:46 Подозреваемый в людоедстве житель Краснодара арестован
16:23 На свалке в Балашихе зафиксировано 625-кратное превышение концентрации сероводорода
16:05 Сбербанк анонсировал проверку заемщиков по «лайкам» в соцсетях
15:56 Американская летучая мышь способна замедлять сердцебиение в пять раз
15:41 Хакеры предложили запретить продажу вирусов-вымогателей
15:21 ЦБ предложит запрет на выезд из страны владельцам проблемных банков
15:13 СМИ сообщили о масштабном сбое в работе Skype
14:25 Путин отправил в отставку губернатора Самарской области
14:19 Орешкин предрек утрату около 4,5 млн трудоспособных россиян
14:15 В Кремле отказались комментировать результаты выборов в Германии
13:48 Генпрокуратура потребовала от «ВИМ-Авиа» устранить выявленные нарушения
13:14 Мединский объяснил бюст Сталина в Москве поговоркой про грабли
13:09 «Газпром» возглавил рейтинг крупнейших энергетических компаний мира
12:52 Древняя водная рептилия страдала сколиозом
12:45 Лидер «Христианского государства» оказался судимым за убийство и разбой
12:23 СМИ сообщили о задержании на Кубани семьи людоедов
12:22 Российскому миллиардеру отказали от двора Монако из-за скандала
12:02 Укравшая младенца из роддома в Дедовске женщина получила условный срок
11:42 Ведомства и госкомпании начали отслеживать информацию Telegram-каналов
11:33 Володин назвал приоритетом закон об отношениях с роботами
11:12 СМИ анонсировали переход «Интеко» под контроль ЦБ в рамках санации Бинбанка
11:10 Правозащитники попросили у Путина защитить права сайентологов
10:45 Трамп закрыл гражданам КНДР и Венесуэлы въезд в США
10:44 Клад бронзового века найден в Англии
10:38 Врачи сообщили о состоянии здоровья Караченцова
10:14 Опрос показал отсутствие накоплений у двух третей россиян
10:01 Генпрокуратура назвала Москву самым преступным городом страны
09:53 В Иракском Курдистане стартовал референдум о независимости
09:34 СМИ рассказали о грядущих отставках губернаторов
09:28 Альянс Меркель получил большинство в бундестаге
09:12 В Сирии погиб российский генерал
24.09 21:07 Лавров предложил «срезать лишний жирок» с ООН
24.09 20:48 В православной церкви США неизвестный открыл стрельбу
24.09 20:21 Корреспондент РИА Новости попал под минометный обстрел в Дейр-эз-Зоре
24.09 20:02 Социалисты ушли из коалиции с Меркель по итогам выборов
24.09 19:34 В Москве и Уфе эвакуировали торговые центры
24.09 19:20 Опубликованы данные экзитполов по выборам в бундестаг
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.