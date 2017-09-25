Греф призвал срочно сдвинуть систему образования на два века вперед

На расширенном заседании совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Государственной думы глава Сбербанка Герман Греф выступил с радикальным призывом — как можно скорее изменить отечественную систему образования так, чтобы она соответствовала современным требованиям, передает RNS.

«Проблема нашей школы, в моем понимании, что она осталась школой XIX века. Современную школу родил Вильгельм фон Гумбольдт в униженной Германии, завоеванной Наполеоном. Стране нужно было родить солдат. Гениальный Гумбольдт для своего времени подал идею всеобщего образования и создания из молодежи такой армии учеников», — пояснил свою мысль руководитель Сбербанка.

По его словам, упомянутая модель «себя полностью исчерпала» и «не может существовать». «Есть понимание, как должна быть построена новая модель образования», — обнадежил Греф, добавив, что система образования — главное орудие борьбы «с социальным расслоением и социальными лифтами» (при условии, что она будет бесплатной «для всех ребят»).

Особое и первоочередное внимание, по мысли главы Сбербанка, должно быть уделено «тем, кто не может сегодня позволить учить своих детей в топовых школах». Он еще раз подчеркнул важность оперативного реформирования: «Если систему управления можно строить, то систему образования нужно менять вчера».

Напомним, ранее Греф на встрече со студентами предупредил их, что им необходимо соответствовать духу времени и, в частности, изучать big data — чтобы, к примеру, в будущем устроиться на работу в Сбербанк. При этом он анонсирует замену многих сотрудников роботами и электронными системами, которые смогут обрабатывать стандартные договоры и другие документы быстрее, чем люди.