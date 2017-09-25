Хакеры предложили запретить продажу вирусов-вымогателей

На специализированных хакерских форумах активно обсуждается идея «полюбовного» введения запрета на продажу некоторых вредоносных программ, используемых при создании вирусов-вымогателей, сообщает Security Lab.

Авторы инициативы — администраторы этих форумов. Их соображения далеки от гуманности: дело в том, что деятельность вирусов типа WannaCry и NotPetya усложнила жизнь самим хакерам, поскольку службы безопасности подвергшихся атаке компаний резко усилили блокировку уязвимостей.

Если обсуждаемый запрет будет введен, это окажется не первый случай, когда хакерское сообщество вводит внутреннее регулирование своей деятельности. По последним данным, почти половина пользователей хакерских форумов поддерживает введения запрета на продажу ПО для запуска вирусов-вымогателей.

На сегодняшний день такие вирусы представляют собой наиболее прибыльный способ кибератак. Они заражают устройства (компьютеры, планшеты, смартфоны), устанавливают блокировку и требуют с владельца определенную плату за ее снятие.

В начале августа ФБР арестовало британского программиста Маркуса Хатчинса, который в мае остановил вирусную атаку WannaCry. Ему инкриминируется участие в создании и распространении хакерского программного обеспечения (ПО) под названием Kronos, используемого для похищения информации о банковских онлайн-операциях и данных кредитных карт. Иными словами, Хатчинс был как раз одним из тех хакеров, кто не только создавал, но и активно продавал вредоносное ПО другим хакерам.