В Кремле отказались комментировать результаты выборов в Германии

В Кремле не «считают возможным» комментировать результаты волеизъявления граждан ФРГ, где впервые в парламент проходит оппозиционная партия евроскептиков правого толка «Альтернатива для Германии», передает РИА Новости.

«Наш президент всегда отмечает, что в Москве всегда с уважением относятся к голосу избирателей той или иной страны и не считают возможным результаты этого волеизъявления комментировать», — заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы внимательно наблюдаем за информацией, которая поступает из Германии. Результаты анализируются, и, конечно, президент, как будет формализована вся информация, даст оценку. В целом, блок Меркель победил на выборах, предстоит формирование правительства, мы будем очень внимательно отслеживать», - сказал Песков.



При этом он отметил, что в России ресурс влияния на электорат «так называемой непарламентской оппозиции» минимален, а внутриполитическая раскладка в стране «хорошо известна и стабильна».

Парламентские выборы в Германии прошли 24 сентября. Согласно окончательным данным немецкого Центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (большинство в бундестаге - 246 мест), но это худший его результат с 1949 года.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись самого плачевного результата в истории. Правая «Альтернатива для Германии» впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), «Левые» - 9,2% (69 мест) и «Зеленые» - 8,9% (67 мест).

По мнению руководителя Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, вопрос об отношении к России на этих выборах был очень важен.

«Меркель придется отдать министерские посты "зеленым" и "свободным демократам": сейчас идет речь о Министерстве природных ресурсов и Министерстве иностранных дел. А если Министерство иностранных дел возглавит представитель "Зеленых", то это может еще более обострить конфронтацию с избранными силами: кандидат от "Зеленых" на этот пост является ярым русофобом, а в парламент прошли в некотором роде пророссийские силы», - прокомментировал эксперт для «Полит.ру» ситуацию после выборов в Германии.