Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
25 сентября 2017, понедельник, 19:15
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Куда уходит Пак: Невельск стал пятым районом области, где «завис» вопрос по мэру
Директор 11-й школы Белгорода представляет регион на всероссийском смотре
Михаил Горюнов – о трехсотлетии Екатеринбурга: «Необходимо украсить Макаровский мост и насытить архитектурными сооружениями Плотинку»
Анна Сумская, преподаватель УрФУ: «Для меня осень - это новые планы, новая энергия, новые цели». В Екатеринбурге +4. ФОТО, ВИДЕО
Новый вертолёт санавиации Иркутской области совершил уже больше 30 рейсов
Битва за ФАПы: от Минздрава Иркутской области требуют «конкретики, а не лозунгов»
Деньги обманутых партнеров стали трамплином для карьеры Андрея Вихарева
Тюменская область — координатор нового турпродукта «Императорский маршрут»
Самым надежным способом вложения денег россияне считают покупку недвижимости
В тюменской фирме сделали рабочие места для инвалидов. Только на бумаге
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
25 сентября 2017, 16:23
Московская область экология

На свалке в Балашихе зафиксировано 625-кратное превышение концентрации сероводорода

Свалка «Кучино»
Свалка «Кучино»
фото: скриншот записи канала «360»

Росприроднадзор зафиксировал на мусорном полигоне «Кучино» около подмосковной Балашихи превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 625 раз, передает ТАСС.

«12.09.2017 отобраны пробы атмосферного воздуха на трех точках полигоне ТБО "Кучино". В двух точках зафиксировано многократное превышение сероводорода (более 5,00 мг/м куб при ПДК мр. 0,008 мг/м куб.) в атмосферном воздухе», - говорится в письме начальника департамента Росприроднадзора по ЦФО Константина Елисеева на имя министра экологии Подмосковья Александра Когана, распространенного в социальных сетях.

В документе также сказано, что 7 сентября были проведены отборы проб на Люберецких очистных сооружениях (ЛОС) «Мосводоканала», в ходе которых на одном из источников предельно допустимые выбросы были превышены в 30 раз.

В Росприроднадзоре подтвердили подлинность письма. При этом в пресс-службе ведомства уточнили, что делать вывод о систематических нарушениях на объекте «Кучино» нельзя, так как это был единовременный замер на территории полигона в санитарной зоне.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин и Николай Меркушкин
Путин отправил в отставку губернатора Самарской области
Бундестаг
В Кремле отказались комментировать результаты выборов в Германии
Брат лидера «Христианского государства» Юрий Калинин на рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константина Добрынина в Хамовнич
Лидер «Христианского государства» оказался судимым за убийство и разбой
Самолет компании ВИМ-авиа
ГП потребовала от «ВИМ-Авиа» устранить выявленные нарушения
Центробанк
ЦБ предложит запрет на выезд из страны владельцам проблемных банков
Архив новостей

Самое читаемое

Счетчик электроэнергии
Минэнерго решило обязать россиян ставить только «умные» электросчетчики
Лариса Левина
У бывшего «Оборонсервиса» вновь сменился руководитель
Владислав Юрьевич Сурков
Мемория. Владислав Сурков
Морская свинья
В могиле XIV века были найдены кости морской свиньи
Зима в Москве
Гидрометцентр опубликовал прогноз на весь отопительный сезон
19:04 С координатора волгоградского штаба Навального взяли подписку о невыезде
18:43 В ООН обвинили российские спецслужбы в применении пыток в Крыму
18:19 В грунте Весты имеются запасы льда
18:12 СМИ узнали о беседе Обамы с Цукербергом про фейковые новости
18:00 В ОАЭ скончалась самая полная женщина в мире

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Сергей Бондарчук
Сергей Федорович Бондарчук
25 сентября 1920 года родился Сергей Бондарчук – актер и кинорежиссер, лауреат премии «Оскар».
17:31 Присягу гражданина России разрешат приносить у братских могил
17:08 «Родная книга» едет в Якутию
17:06 СМИ сообщили об обнаружении в Ингушетии тела Доку Умарова
16:46 Подозреваемый в людоедстве житель Краснодара арестован
16:23 На свалке в Балашихе зафиксировано 625-кратное превышение концентрации сероводорода
16:05 Сбербанк анонсировал проверку заемщиков по «лайкам» в соцсетях
15:56 Американская летучая мышь способна замедлять сердцебиение в пять раз
15:41 Хакеры предложили запретить продажу вирусов-вымогателей
15:21 ЦБ предложит запрет на выезд из страны владельцам проблемных банков
15:13 СМИ сообщили о масштабном сбое в работе Skype
14:25 Путин отправил в отставку губернатора Самарской области
14:19 Орешкин предрек утрату около 4,5 млн трудоспособных россиян
14:15 В Кремле отказались комментировать результаты выборов в Германии
13:48 Генпрокуратура потребовала от «ВИМ-Авиа» устранить выявленные нарушения
13:14 Мединский объяснил бюст Сталина в Москве поговоркой про грабли
13:09 «Газпром» возглавил рейтинг крупнейших энергетических компаний мира
12:52 Древняя водная рептилия страдала сколиозом
12:45 Лидер «Христианского государства» оказался судимым за убийство и разбой
12:23 СМИ сообщили о задержании на Кубани семьи людоедов
12:22 Российскому миллиардеру отказали от двора Монако из-за скандала
12:02 Укравшая младенца из роддома в Дедовске женщина получила условный срок
11:42 Ведомства и госкомпании начали отслеживать информацию Telegram-каналов
11:33 Володин назвал приоритетом закон об отношениях с роботами
11:12 СМИ анонсировали переход «Интеко» под контроль ЦБ в рамках санации Бинбанка
11:10 Правозащитники попросили у Путина защитить права сайентологов
10:45 Трамп закрыл гражданам КНДР и Венесуэлы въезд в США
10:44 Клад бронзового века найден в Англии
10:38 Врачи сообщили о состоянии здоровья Караченцова
10:14 Опрос показал отсутствие накоплений у двух третей россиян
10:01 Генпрокуратура назвала Москву самым преступным городом страны
09:53 В Иракском Курдистане стартовал референдум о независимости
09:34 СМИ рассказали о грядущих отставках губернаторов
09:28 Альянс Меркель получил большинство в бундестаге
09:12 В Сирии погиб российский генерал
24.09 21:07 Лавров предложил «срезать лишний жирок» с ООН
24.09 20:48 В православной церкви США неизвестный открыл стрельбу
24.09 20:21 Корреспондент РИА Новости попал под минометный обстрел в Дейр-эз-Зоре
24.09 20:02 Социалисты ушли из коалиции с Меркель по итогам выборов
24.09 19:34 В Москве и Уфе эвакуировали торговые центры
24.09 19:20 Опубликованы данные экзитполов по выборам в бундестаг
24.09 18:57 Убит советский хоккейный вратарь Виктор Толмачев
24.09 18:51 Иран ввел воздушную блокаду против Иракского Курдистана
24.09 18:20 «ВИМ-Авиа» может остановить полеты 25 сентября
24.09 16:45 Лавров сообщил о подготовке иска по российской дипсобственности в США
24.09 16:21 Угонщик с трупом в багажнике попал в массовое ДТП в Ленобласти
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.