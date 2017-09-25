На свалке в Балашихе зафиксировано 625-кратное превышение концентрации сероводорода

Росприроднадзор зафиксировал на мусорном полигоне «Кучино» около подмосковной Балашихи превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 625 раз, передает ТАСС.

«12.09.2017 отобраны пробы атмосферного воздуха на трех точках полигоне ТБО "Кучино". В двух точках зафиксировано многократное превышение сероводорода (более 5,00 мг/м куб при ПДК мр. 0,008 мг/м куб.) в атмосферном воздухе», - говорится в письме начальника департамента Росприроднадзора по ЦФО Константина Елисеева на имя министра экологии Подмосковья Александра Когана, распространенного в социальных сетях.

В документе также сказано, что 7 сентября были проведены отборы проб на Люберецких очистных сооружениях (ЛОС) «Мосводоканала», в ходе которых на одном из источников предельно допустимые выбросы были превышены в 30 раз.

В Росприроднадзоре подтвердили подлинность письма. При этом в пресс-службе ведомства уточнили, что делать вывод о систематических нарушениях на объекте «Кучино» нельзя, так как это был единовременный замер на территории полигона в санитарной зоне.