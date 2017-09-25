В Иракском Курдистане стартовал референдум о независимости

На территории Иракского Курдистана началось голосование в рамках референдума о независимости курдской автономии Ирака. Об этом сообщает телеканал Rudaw.

Участки открылись в 07:00 по местному времени (совпадает с московским) и будут работать до 18:00.

В референдуме примут участие 5,2 млн человек. Они должны дать положительный или отрицательный ответ на вопрос: «Вы хотите, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?».

Итоги референдума станут известны через сутки после завершения работы участков.

Между тем в турецком МИДе заявили, что любой итог референдума в Иракском Курдистане для Анкары не будет иметь никакой законной силы. Данное заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Кроме того, Турция сегодня частично закрыла один из крупнейших КПП на границе с Ираком - «Хабур», сообщает телеканал Haber Turk. Между тем проход и проезд из Турции на территорию Ирака разрешен.