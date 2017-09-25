Присягу гражданина России разрешат приносить у братских могил

Иностранцам могут разрешить приносить присягу гражданина РФ не только в дипломатических учреждениях и подразделениях МВД, но и в других местах, в том числе и в местах боевой и трудовой славы, говорится в проекте документа, размещенном на сайте правительства.

В подготовленном МВД РФ проекте указа президента «О порядке принесения присяги гражданина РФ» говорится, что на церемонии вступающий в гражданство иностранец должен будет зачитать текст присяги, что подтверждается подписью должностного лица.

Принимать присягу предполагается разрешить не только в соответствующих учреждениях, но и «в помещениях иных государственных органов, органов местного самоуправления, а также в исторических местах, местах боевой и трудовой славы, ‎у братских могил воинов, павших в боях за свободу и независимость Российского государства».

Напомним, в июне президент России Владимир Путин предложил ввести процедуру принятия присяги для иностранцев, которые вступают в гражданство РФ.

В июле Госдумой были внесены соответствующие изменения в законодательство. Их прописали в законе, который позволяет лишать гражданства осужденных за преступления террористической направленности.

Присягу будут приносить только иностранцы, которые вступают в гражданство России. Те, кто получают гражданство при рождении, либо получают паспорт в 14 лет, не будут зачитывать присягу.

Текст присяги, предложенный главой комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым, был озвучен в Госдуме 30 июня. Торжественная клятва звучит так: «Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».