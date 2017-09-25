Генпрокуратура назвала Москву самым преступным городом страны

Российская столица заняла первое место в рейтинге, составленном на основе статистических данных о состоянии преступности России за первую половину текущего года: там было совершено около 72 тыс. преступлений. Эта информация размещена на официальном сайте Генеральной прокуратуры.

Второе место занимает Подмосковье (41,5 тыс. преступлений), третье — Краснодарский край (33,5 тыс. преступлений), четвертое и пятое делят между собой Челябинская область и Башкортостан.

В первую десятку рейтинга самых криминальных регионов России также вошли Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области и Татарстан.

В общей сложности, с января по июнь 2017 года в стране было зарегистрировано немногим более 1 млн преступлений — на 12,9% меньше, чем за первую половину 2016 года. Генпрокуратура зафиксировала снижение уровня преступности во всех федеральных округах 76 регионов России, максимальное — в Вологодской области (30,1%). Рост преступности отмечен только в восьми российских регионах.

Напомним, ранее руководитель ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов рапортовал о снижении количества зарегистрированных в городе преступлений более чем на 23% за первую половину нынешнего года.

В феврале столичная прокуратура в лице ее главы Владимира Чурикова заявила, что в 2016 году в Москве было впервые за несколько лет отмечено сокращение количества преступлений — «уголовно наказуемых деяний (на 11%). Меньше совершено убийств (на 0,6%), грабежей (на 22,7%) и разбоев (на 26,3%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом (на 5%)».

Параллельно было зафиксировано несущественное снижение раскрываемости преступлений, хуже всего обстояли дела с кражами и мошенничеством.