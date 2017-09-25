«Родная книга» едет в Якутию

Поэты, переводчики и литераторы Республики Саха усовершенствуют мастерство художественного перевода поэтических произведений с языков народов России на семинарах проекта «Родная книга».

С 28 сентября по 3 октября 2017 года в Якутске Книжный дом "Б.С.Г.-ПРЕСС" при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) проводит серию семинаров-практикумов для поэтов, переводчиков и литераторов Республики Саха.

Для участников проекта пройдут лекционные и практические занятия по проблемам современного перевода, рабочие семинары по переводу поэзии с национальных языков на русский, а также творческие встречи с российскими культурными деятелями. В составе делегации из Москвы в Якутию приедут: издатель, переводчик и поэт Максим Амелин; поэт, переводчик, литературовед, сценарист Виктор Куллэ; поэт, прозаик, переводчик Евгений Каминский; главный редактор журнала «Дружба народов» Сергей Надеев; поэт, переводчик Михаил Липкин; поэт, критик, переводчик Алексей Саломатин; поэт, переводчик, филолог Алексей Арзамазов.

Цикл семинаров-практикумов по вопросам художественного перевода поэтических произведений, созданных на языках народов Российской Федерации, на русский язык и на национальные языки проводится с целью расширения и развития творческих связей между литературами народов России, преодоления культурных барьеров и взаимного обогащения национальных литератур. Одной из важных целей этой работы является налаживание и углубление межрегионального и межкультурного диалога, выстраивание гармоничных межнациональных отношений.



Республика Саха (Якутия) стала второй площадкой проведения подобных семинаров-практикумов, поскольку является одним из многонациональных регионов России, где сконцентрированы четыре письменных языка, на которых традиционно создаются национальные литературы – эвенский, эвенкийский, юкагирский, якутский. Ранее подобное мероприятие также проводилось в Дагестане.

Проект «Родная книга» объединяет в себе ряд мероприятий по поддержке школы перевода с национальных языков России, проходящих в разных регионах страны. Мероприятия проекта проходят в рамках Программы поддержки национальных литератур народов Российской Федерации при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать).