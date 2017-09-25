В грунте Весты имеются запасы льда

Космический аппарат Dawn предоставил в распоряжение ученых доказательства присутствия скоплений водяного льда в недрах астероида Веста.

По размеру и массе Веста уступает только Церере. Веста имеет форму эллипсоида размерами 578 × 560 × 458 километров, благодаря ее яркости Весту можно наблюдать с Земли невооруженным взглядом. Оборот вокруг своей оси Веста совершает за 5,34 часа, а путь вокруг Солнца проходит за 3,63 года.

Аппарат Dawn исследовал Весту с марта 2011 по сентябрь 2012 года, а затем отправился к Церере. Группа ученых во главе с Эссамом Хегги (Essam Heggy) из Калифорнийского технологического института и Университета Южной Калифорнии использовала разнесенную радиолокационную систему, чтобы исследовать поверхность Весты с точностью до нескольких сантиметров.

«В некоторых случаях, когда космический аппарат должен был с точки зрения земного наблюдателя вот-вот скрыться за Вестой, волны его радиосвязи отражались от поверхности Весты и принимались в Лаборатории реактивного движения НАСА на Земле. Это можно сравнить с попыткой увидеть свет зажигалки с другого конца Соединенных Штатов», – объясняет Эссам Хегги. Хотя измерить такой слабый сигнал было непросто, ученые смогли подтвердить наличие обширных гладких областей на поверхности Весты. Эти данные коррелировали с повышенным содержанием водорода, отмеченной детектором нейронов и гамма-квантов, установленным на Dawn.

«Наши результаты показывают, что в отличие от Луны изменения степени неровности поверхности Весты не могут быть объяснены только процессами регенерации. В частности, появление повышенных концентраций водорода на больших более ровных участках (площадью более сотни квадратных километров) свидетельствует о потенциальном присутствии сухого в грунте, которое, возможно, способствовало формированию текущей текстуры поверхности Веста», – утверждает Хегги.

Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.