Древняя водная рептилия страдала сколиозом

Группа палеонтологов из Польши и США, изучив окаменевший скелет рептилии, возрастом около 300 миллионов лет, пришла к выводу, что животное страдало сколиозом, вызванным деформацией одного из позвонков. Шея рептилии в течение всей ее жизни была значительно искривлена.

Окаменелости принадлежат стереостерну (Stereosternum tumidum), представителю подотряда мезозавров, обитавшему на древнем континенте Гондвана. Останки стереостернов находят сейчас в Южной Америке и Южной Африке. Длина взрослого животного составляла около 80 сантиметров. Стереостерны обитали в воде и питались в основном ракообразными, а также рыбой и более мелкими мезозаврами. Предполагается, что яйца свои они откладывали на суше, зарывая их в прибрежный песок, подобно современным морским черепахам.

В исследовании был использован экземпляр, хранящийся в Институте палеонтологии Польской академии наук. Он был найден в 1990-е годы в бразильском штате Парана. Авторы работы доказали, что деформация 18-го позвонка рептилии была прижизненной, а не появилась в ходе разложения тела или из-за тектонических процессов после фоссилизации. Они также обращают внимание, что, несмотря на значительное искривление позвоночника, данный стереостерн дожил до взрослого возраста, а значит, оно не мешало ему плавать, охотиться и спасаться от хищников.

Работа опубликована в электронном научном журнале PLOS ONE.