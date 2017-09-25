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25 сентября 2017, 15:56
биология млекопитающие физиология

Американская летучая мышь способна замедлять сердцебиение в пять раз

Brian Gratwicke/Flickr

Ради экономии энергии летучая мышь листонос-строитель (Uroderma bilobatum) оказалась способна изменять частоту ударов своего сердца с 1000 до 200 в минуту.

Обитает листонос-строитель в Центральной и Южной Америке, от мексиканских штатов Оахака и Веракрус на севере, до Перу и Боливии на юге. Длина его тела всего 6 – 7 сантиметров, а вес – 13 – 20 граммов. Питается преимущественно фруктами, иногда добавляя к ним нектар, цветы и мелких насекомых. Название этот вид летучих мышей получил за способность сооружать «палатки» из крупных листьев деревьев. Для этого листонос надкусывает центральную жилку листа, чтобы свернуть его пополам. В одной такой палатке от проливных тропических дождей и палящего солнца может укрыться сразу много листоносов, рекордное число обитателей, отмеченное зоологами, равняется 59. Укрытие служит до двух месяцев, пока лист не увянет.

Исследователи во главе с Тигом О’Марой (Teague O’Mara) из Института орнитологии Общества Макса Планка снабдили четырех живущих в Панаме листоносов-строителей миниатюрными кардиомониторами. Они обнаружили, что в полете сердце этой летучей мыши бьется от 791 до 1066 раз в секунду. Но, когда летучие мыши отдыхали, частота сердечных сокращений у них значительно менялась. Примерно за шесть минут после приземления сердечный ритм снижался до 200 – 300 ударов в минуту. Подсчеты показали, что это позволяло листоносам экономить до 10 % своего ежедневного расхода энергии.

Такая экономия жизненно важна для летучей мыши. Если бы их сердце билось с постоянным ритмом, даже один единственный неудачный полет за кормом мог бы привести их к смерти от голода. Исследователи провели показательный эксперимент, в которым листоносам, обычно питавшимся соком плодов дерева амате (Ficus insipida), давали нектар агавы, в котором иное соотношение изотопов углерода 13C и 12C. Затем это соотношение измеряли в углекислом газе, который выдыхала летучая мышь. Как оказалось, уже через восемь минут полета листонос начинает использовать только что съеденную пищу.

Физиолог Кайл Эллиот (Kyle Elliott) из канадского Университитета Макгилла назвал работу Тига О’Мары и его коллег удачным примером интеграции лабораторного эксперимента с исследованием в дикой природе. Способность листносов-строителей варьировать сердечный ритм в короткие промежутки времени Эллиот считает весьма необычной. Большинство животных могут настолько резко уменьшать частоту сердечных сокращений только на длительный период, например, во время зимовки. «В один миг они [листоносы] – Мерседес, мчащийся по гоночной трассе и сжигающий топливо, а затем – «Мазда – 3», которая едет по шоссе с максимальной экономией бензина», – говорит Эллиот.

Работа ученых опубликована в научном журнале eLife.

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