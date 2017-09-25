Володин назвал приоритетом закон об отношениях с роботами

На расширенном заседании совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Государственной думы спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что приоритетом работы этого органа являются «вопросы, связанные с искусственным интеллектом», — в частности, формирование законодательной базы отношений между человеком и роботом, передает RNS.

«Понятно, что здесь мы не обойдемся без партнерства с нашими крупнейшими компаниями, которые уже многое сделали на нашем рынке, но и нам нужно смотреть, как развивается мир», — заявил Володин, добавив, что «законодательно описывать» отношения людей и роботов совету предстоит уже в ближайшее время.

Напомним, этот вопрос спикер Госдумы уже поднимал в середине февраля в ходе своей рабочей поездки в Татарстан, где посетил IT-парк, бизнес-инкубатор и наукоград Иннополис. Тогда и было анонсировано создание ныне действующего совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.

Володин сослался на некие прогнозы, по которым к 2022 году «повсеместно будут приняты законопроекты, регулирующие взаимоотношения робота и человека», и заявил о необходимости разработки таких законов в России — она в таком случае имеет все шансы стать первой в мире страной, которая подведет законодательную базу под указанный тип отношений.

Тема развития отечественной IT-индустрии стала одним из пунктов в последнем послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Он особо отметил интенсивное развитие экспорта российских компаний в этой сфере. «Совсем недавно IT-технологии составляли цифру, которая приближалась к нулю, сейчас — 7 млрд долларов», — прокомментировал глава государства изменение объема экспорта отечественной IT-продукции, выразив уверенность в том, что в ближайшее десятилетие у России есть все возможности для того, чтобы сделать эту отрасль одной из ключевых в структуре своего экспорта.