Российскому миллиардеру отказали от двора Монако из-за скандала

Россиянин Дмитрий Рыболовлев получил предупреждение о том, что его появление во дворце Монако категорически нежелательно на фоне коррупционного скандала с его участием, передает Le Journal du Dimanche без ссылок на какие-либо источники. Сам российский миллиардер в настоящее время, по данным издания, находится в Лос-Анджелесе, где проводит «отпуск».

Адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда, которую в прошлом году подозревали в осуществлении незаконной записи переговоров в доме миллиардера, покинула Монако и отправилась в Лондон.

Напомним, в минувшую пятницу в Монако задержали экс-главу минюста Филипа Нармино — и хотя он был отпущен в тот же день, прокуратура королевства затем заявила, что задержание проводилось в рамках расследования дела о коррупции. Представители следствия пояснили, что по делу уже есть подозреваемые, но имен не назвали.

Нармино ушел в отставку в середине сентября, его решение было связано с публикацией в СМИ его переписки с Бершедой (адвокатом Рыболовлева) о связях минюста Монако с российским миллиардером. Переписка фигурировала в деле, которое было инициировано самим россиянином: он подал жалобу на швейцарского арт-дилера Ива Бувье, обвинив его в завышении комиссионных при приобретении неких предметов искусства.

Дмитрий Рыболовлев, состояние которого оценивается в 7,3 млрд долларов, является бывшим владельцем «Уралкалия», свою долю в предприятии он продал в 2010 году, после чего уехал в Монако и купил там одноименный футбольный клуб.