Путин отправил в отставку губернатора Самарской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина «по собственному желанию». Документ опубликован на сайте Кремля.

Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен занимавший до этого пост сенатора от региона Дмитрий Азаров.

Другим указом Путин назначил Меркушкина спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

О том, что 66-летний Николай Меркушкин уйдет в отставку с поста губернатора Самарской области «в ближайшее время», СМИ сообщили еще 21 сентября.

Также СМИ сообщали о скорой отставке главы Нижегородской области Валерия Шанцева, однако сам губернатор эти сообщения опровергает.