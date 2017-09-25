Сбербанк анонсировал проверку заемщиков по «лайкам» в соцсетях

Уже в 2018 году Сбербанк собирается внести новые веяния в процесс проверки потенциальных заемщиков при подаче ими заявок на получение кредита. В частности, планируется активно использовать данные из социальных сетей для проведения так называемого психоскоринга — оценки кредитоспособности по психометрическому портрету клиента.

По словам старшего вице-президента Сбербанка Александра Ведяхина, речь идет именно о «промышленной эксплуатации» психоскоринга со следующего года.

«Идеальный вариант, ...чтобы мы поняли, кто, все следы, все источники, чтобы стало понятно, что это за человек, и если он «лайкает» тюремные четки и «Владимирский централ», то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит, скорее всего, еще раз надо что-нибудь посмотреть», — цитирует Ведяхина «Интерфакс».

По его словам, методика психоскоринга применяется в Сбербанке и сейчас, но исключительно в рамках пилотного проекта — в отношении клиентов, которые сами согласились стать объектами подобного исследования, и их выборка ограничена. Ведяхин подчеркнул, что банк в этом случае действует строго в соответствии с принятыми в РФ законами о защите персональных данных.

Ранее банковские аналитики предупреждали, что банки, анализируя профили заемщиков в соцсетях, смотрят не только на их страницы, но и на список так называемых друзей — среди них выявляются мошенники и злостные неплательщики, связь с которыми расценивается как отрицательный фактор при принятии решения о предоставлении кредита.

Кроме того, анализируется манера поведения человека в социальных сетях: например, многословность трактуется как отсутствие четкого представления о собственных задачах и целях, которое может негативно сказаться на платежеспособности.