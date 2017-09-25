Правозащитники попросили у Путина защитить права сайентологов

Группа правозащитников во главе с председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить сайентологов из Санкт-Петербурга от уголовного преследования. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В обращении упоминаются пять руководителей Сайентологической церкви Санкт-Петербурга, которых арестовали по обвинению в незаконном предпринимательстве и экстремизме.

По мнению правозащитников, в данном случае «откровенно попирается гарантированная Конституцией свобода выбирать и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними (статья 28 Конституции РФ)».

Авторы обращения заявили, что они просят Путина «принять меры к защите основ нашего конституционного строя».

«Вступитесь за своих граждан, которые необоснованно подвергнуты досудебным тюремным страданиям, находятся в изоляции от своих родных и близких. Примите меры к восстановлению режима законности в отношении лиц, которые мирно исповедуют идеи сайентологии в полном соответствии с мировой практикой», — написали правозащитники.