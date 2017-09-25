СМИ анонсировали переход «Интеко» под контроль ЦБ в рамках санации Бинбанка

Девелоперская компания «Интеко» и часть компании «А101» могут перейти под контроль Центробанка РФ в процессе санации Бинбанка, которой ЦБ занимается через Фонд консолидации банковского сектора, пишут «Ведомости» со ссылкой на владельца Бинбанка Микаила Шишханова.

Микаил Шишханов в 2011 году приобрел 95% ГК «Интеко», которая ранее была подконтрольна жене экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной.

«Я отдаю все свои доли, покупку которых финансировал, в том числе и за счет Бинбанка», - сообщил банкир. По его словам, «"Интеко" была профинансирована Бинбанком, и в конечном счете она банку должна принадлежать».

В группу «Интеко» в настоящее время входят 17 организаций: девелоперские, архитектурные, риэлторские, генподрядные компании, технические заказчики, а также три домостроительных комбината (ДСК-7 в Москве, ДСК-3 в Санкт-Петербурге и ККПД в Ростове-на-Дону). У компании сейчас реализуется 12 проектов: в стадии строительства и продаж в Москве – около 630 000 кв. м, в регионах – около 2 млн кв. м (Ростов-на-Дону, Тула, Санкт-Петербург и Ленинградская область).

Помимо «Интеко», на балансе Бинбанка могут быть консолидированы 44-49% «А101 девелопмент». Эта компания, владеющая крупными участками земли под застройку в новой Москве, была приобретена группой «Бин» (нынешнее название «Сафмар») у Вадима Мошковича в 2015 году. Сумма сделки составила 800 млн долларов.

Представитель ЦБ, в свою очередь, сообщил изданию, что переговоры ведутся, но говорить про детали пока рано.

Напомним, что 20 сентября регулятор предоставил Бинбанку средства для поддержки ликвидности, а на следующий день принял решение о его санации через Фонд консолидации банковского сектора. Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал «ФК Открытие». Тогда ЦБ объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

Бинбанк, по данным РИА Рейтинг, на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей. По состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Михаилу Гуцериеву и Микаилу Шишханову акционеры Бинбанка составляли «группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка».