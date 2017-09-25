СМИ сообщили о масштабном сбое в работе Skype

Пользователи приложения Skype по всему миру столкнулись со сбоем в работе сервиса - проблемами при входе в аккаунт и переписке, передает РИА Новости.

Согласно данным сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, технические неполадки наблюдаются в России, Великобритании, Белоруссии, ряде стран Европы, а также на Филиппинах и Украине.

Предыдущий раз сбой в работе сервиса произошел 3 августа. Тогда неполадки коснулись пользователей Skype в Северной Америке и Европе.