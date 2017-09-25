25 сентября 2017, 15:13
СМИ сообщили о масштабном сбое в работе Skype
Пользователи приложения Skype по всему миру столкнулись со сбоем в работе сервиса - проблемами при входе в аккаунт и переписке, передает РИА Новости.
Согласно данным сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, технические неполадки наблюдаются в России, Великобритании, Белоруссии, ряде стран Европы, а также на Филиппинах и Украине.
Предыдущий раз сбой в работе сервиса произошел 3 августа. Тогда неполадки коснулись пользователей Skype в Северной Америке и Европе.
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