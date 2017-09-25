Ведомства и госкомпании начали отслеживать информацию Telegram-каналов

Пресс-службы российских министерств и госкомпаний стали добавлять в список отслеживаемых публикаций для своих руководителей популярные Telegram-каналы, пишут «Ведомости».

Telegram уже есть в мониторинге МВД, ФСБ, Минобороны и Минюста. В Генпрокуратуре заявили, что мониторингом Telegram не занимаются, но за каналами следят. В МИДе сообщили, что следят за блогами и соцсетями и «все заслуживающие внимания сообщения докладываются руководству министерства». За сообщениями в публичных каналах также следят в Сбербанке и ВТБ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что для Владимира Путина проводят мониторинг Telegram, хотя там «много шелухи». А вот премьер-министр Дмитрий Медведев, по словам его пресс-секретаря Натальи Тимаковой, мониторинг Telegram не получает и сам его не читает. При этом система мониторинга «Катюша» ведет для администрации и правительства мониторинг Telegram-каналов уже на протяжении года – всего мониторится около 200 каналов.

Опрошенные газетой чиновники, политтехнологи и эксперты называют телеграм-каналы «игрушкой» нового внутриполитического блока администрации президента, утверждая, что у администрации есть свои «карманные» каналы. Однако источник «Ведомостей» в администрации президента заявил, что ведением каналов там не занимаются.

«Сейчас размещение публикаций в "Телеграме" эффективнее и прицельнее, чем в какой-нибудь средней газете, которую увидят 2700–3500 человек», - говорят опрошенные газетой чиновники.

«Телеграм» выполняет функцию "тусовочки"», - отметил один из собеседников издания. «Стало много платного размещения, информация слишком политизированная и зачастую недостоверная. Более эффективно размещение в СМИ, но если ты можешь позволить себе разместиться в "Незыгаре", то сигнал дойдет», - пояснил он.

Большинство опрошенных федеральных чиновников телеграм-каналы читают, но не для работы, а из интереса. Конкретных каналов они не называют, лишь один министр анонимно признался, что читает каналы «Караульный», «Политбюро», «АТС1», «Незыгарь», «Газ батюшка», «Вестник Дамаска» и «16 негритят».