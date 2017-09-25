СКР завел на «Вим-Авиа» дело о хищении денег за билеты

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту махинаций в российской авиакомпании «Вим-Авиа», пассажиры которой тщетно ждут вылетов в московском аэропорту Домодедово. Дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Следователи полагают, что руководство авиаперевозчика было осведомлено об отсутствии денег на обслуживание и заправку воздушных судов, но при этом продолжало продажу билетов пассажирам, передает агентство городских новостей «Москва».

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, преступный умысел сформировался у должностных лиц «Вим-Авиа» не позднее 22 сентября и был направлен на «хищение денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере». Она уточнила, что при отсутствии у компании средств на оплату топлива, в том числе в Домодедово, и договоров на поставку с другими поставщиками продолжалась продажа билетов на общую сумму свыше 1 млн рублей.

Сейчас, как пояснила Петренко, создана следственно-оперативная группа, уже приступившая к сбору доказательств по делу. В частности, опрошен генеральный директор авиакомпании и направлены запросы поставщикам топлива.

Судя по всему, уголовное дело стало итогом проверки, которую председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным провести в связи с массовыми задержками отправки рейсов «Вим-Авиа» из Домодедово. Ситуацию на контроль взяла и транспортная прокуратура, а Минтранс РФ дал Росавиации поручение проработать с авиаперевозчиками маршрутную сеть «Вим-Авиа».

Кроме того, Росавиация начала проводить внеплановую проверку авиакомпании, а Генпрокуратура ранее потребовала от руководства «Вим-Авиа» устранить выявленные нарушения.