СМИ узнали о беседе Обамы с Цукербергом про фейковые новости

Американская газета The Washington Post пишет, что Барак Обама в бытность президентом США имел беседу с создателем Facebook Марком Цукербергом по поводу так называемых фейковых новостей — причем лично предупреждал его о том, что такие новости распространяются конкретно в фейсбуке.

Источники издания утверждают, что этот разговор состоялся за кулисами саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу. По их словам, Обама заявил Цукербергу, что требуется оперативное вмешательство администрации социальной сети, в противном случае ситуация с фейковыми новостями может усугубиться к президентским выборам.

Создатель Facebook в ответ якобы признал, что по соцсети действительно ходят «поддельные новости», но в небольшом количестве, а избавиться от них полностью крайне сложно — для этого нет достаточно эффективной методики.

«В результате и американское правительство, и Цукерберг серьезно недооценили негативный эффект недостоверных новостей», — делает вывод The Washington Post, напоминая о том, что после победы Дональда Трампа в президентской гонке журналисты начали нападать на Facebook, обвиняя соцсеть в распространении фальшивых новостей, повлиявших на исход выборов.

Цукерберг последовательно отрицал саму возможность воздействия на общественное мнение через соцсеть, но в конце прошлого года администрация Facebook сформировала специальный отдел для противодействия появлению и распространению «fake news». В команду, в частности, вошли модераторы, которые занимаются поиском предположительно ложных сообщений.