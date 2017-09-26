На перевозку пассажиров «Вим-Авиа» из госбюджета выделят 200 млн рублей

Согласовано решение о выделении из федерального бюджета следующего года около 200 млн рублей для компенсации затрат авиакомпаниям, которые выполнят перевозку на внутренних регулярных направлениях пассажиров авиакомпании «Вим-Авиа», которая накануне прекратила полеты, передает РБК.

Перевозка пассажиров международных чартерных рейсов будет финансироваться из внебюджетных источников.

Перевезти пассажиров по билетам «ВИМ-Авиа» выразили готовность семь авиакомпаний - «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия».

Такое решение было принято на экстренном совещании в Росавиации по вопросу перевозки пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа». В совещании участвовали представители аэропорта «Внуково», авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Royal Flight, Azur Air, «АйФлай», «Нордстар», Red Wings и «Якутия», а также собственники и менеджеры «Вим-Авиа».

Росавиация отмечает, что «в авиакомпании «Вим-Авиа» ситуация крайне сложная»: «У перевозчика отсутствуют ресурсы для продолжения операционной деятельности, в результате чего прекращена заправка и обслуживание воздушных судов в аэропортах России и иностранных государств. Самолеты, взятые на условиях аренды, находятся под угрозой ареста, поскольку авиакомпания имеет большую просроченную задолженность перед лизингодателями».

Принято решение о введении в «Вим-Авиа» внешнего управления, которое будет сформировано из представителей аэропорта «Внуково» и авиакомпаний, имеющих опыт антикризисного менеджмента.