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26 сентября 2017, 10:42
Виталий Мутко гражданская авиация туризм

АТОР попросила правительство помочь «Вим-Авиа»

"ВИМ-Авиа"
"ВИМ-Авиа"
www.vim-avia.com

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила обращение в правительство на имя вице-премьера Виталия Мутко с просьбой помочь «Вим-Авиа» с разрешением сложившейся ситуации, сообщается на сайте АТОР.

Остановка работы «Вим-Авиа», по мнению туроператоров, обернется коллапсом на туристическом и авиационном рынках, что может привести к «значительному репутационному ущербу для органов исполнительной власти, субъектов туристического рынка и широкому недовольству рядовых граждан».

«Авиакомпания, чья общая кредиторская задолженность оценивается от 3 до 10 млрд руб., не обладает сейчас оборотными средствами, которые могли бы быть использованы для компенсаций туристам или замены рейсов», — говорится в сообщении.

Ростуризм открыл оперативный штаб по возвращению из-за рубежа российских туристов — клиентов «Вим-Авиа», пострадавших  из-за закрытия чартерных рейсов авиакомпании, говорится на сайте ведомства.

Такое решение было принято, так как клиенты «Вим-Авиа» не смогут улететь по приобретенным у этой компании обратным билетам.

«Совместно с туроператорами ведется работа по формированию списков туристов и установлению местонахождения каждого из них», — говорится в сообщении.

В Ростуризме пояснили, что не могут по закону воспользоваться фондами ассоциации «Турпомощь», созданными для решения подобных ситуаций, так как вина за отмену рейсов лежит полностью на «Вим-Авиа».

​По данным ведомства, на 25 сентября «Вим-Авиа» совершала полеты по 16 международным маршрутам.

По данным АТОР, авиакомпания взяла на себя обязательства перевезти до конца летнего сезона около 200 тысяч пассажиров, в том числе 100 тысяч российских туристов.

Первые сообщения о проблемах «Вим-Авиа» появились 22 сентября после задержки более десятка рейсов из основного аэропорта компании — Домодедово. Причиной задержки оказалась «неурегулированная» задолженность перед топливно-заправочными организациями.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту махинаций в «Вим-Авиа». Следователи полагают, что руководство авиаперевозчика было осведомлено об отсутствии денег на обслуживание и заправку воздушных судов, но при этом продолжало продажу билетов пассажирам. Кроме того, Росавиация начала внеплановую проверку авиакомпании, а Генпрокуратура ранее потребовала от руководства «Вим-Авиа» устранить выявленные нарушения.

Между тем, в СМИ появилась информация, что авиакомпания могла получить крупный кредит при условии отказа от чартерных программ. Как рассказал «Ведомостям» источник, на совещании в Росавиации 25 сентября говорилось, что принадлежащий «Татнефти» банк «Зенит» готов выдать «Вим-Авиа» кредит в 1,5 млрд рублей при условии, что перевозчик прекратит чартерные перевозки и сосредоточится на регулярных рейсах.

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