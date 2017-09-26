При взрыве газа на границе с Россией погиб грузинский пограничник

На участке грузино-российской границы произошел взрыв газового баллона, в результате один грузинский пограничник погиб один, еще трое тяжело пострадали, сообщает «Грузия Онлайн» со ссылкой на телеканал «Рустави 2».

По данным пограндепартамента Грузии, взрыв произошел в пятом управлении на дагестанском участке границы.

Двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в ожоговый центр. Куда был доставлен еще один пограничник, не уточняется.