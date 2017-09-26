Путин уволил главу ВКС Виктора Бондарева

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами и уволил с военной службы генерал-полковника Виктора Бондарева.

На днях источники СМИ сообщали, что Бондарев уходит в Совет Федерации. Ему на смену может прийти руководитель группировки российских войск в Сирии Сергей Суровикин.

Отмечалось, что Бондарев может возглавить комитет Совфеда по обороне и безопасности.