Тыловик Минобороны арестован по делу о взятке в 368 млн рублей

Начальник отдела технического обеспечения продовольственного управления Минобороны России полковник Александр Вакулин арестован по подозрению в получении рекордной для ведомства взятки в 368 млн рублей. Как пишет «Коммерсантъ», делом занимается главное военное следственное управление СКР.

Тыловика подозревают в том, что за взятку он способствовал заключению контрактов с Минобороны на покупку кухонь, цистерн, пекарен и прочей спецтехники. При исполнении этих контрактов, по данным СК, были совершены крупные хищения.

Дело ведет следователь Виталий Данилов, который ранее занимался делом о хищениях в «Оборонсервисе».