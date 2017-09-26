Новым красноярским губернатором может стать глава ФАНО

Глава Красноярского края Виктор Толоконский, по данным источников РБК, отправится в отставку.

Ему на замену в Кремле рассматривают руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаила Котюкова, а также еще ряд кандидатов — первого замминистра энергетики Алексея Текслера, замглавы Минфина Андрея Иванова и зампредседателя думского комитета по обороне Юрия Швыткина, рассказал собеседник издания.

По словам источника, близкого к ФАНО, о решении по Котюкову может быть известно, возможно, уже сегодня.

По данным собеседника, близкого к руководству края, Толоконский сегодня не стал проводить традиционное оперативное совещание в администрации области, чего до этого не делал.

Также действующий губернатор отменил две ближайшие командировки — в Норильск и Китай.