26 сентября 2017, 11:58
На Новом Арбате полицейского на разделительной полосе сбила насмерть машина ФСБ
На Новом Арбате в центре Москвы накануне поздно вечером «Мерседес» с номерами ФСБ сбил насмерть сотрудника Госавтоинспекции. Об этом сообщила «Медиазона».
ДТП произошло около съезда на Новинский бульвар. После аварии у «Мерседеса», как пишет «Газета.ру», оказались закрыты номера.
По словам очевидцев, водитель «Мерседеса» объезжал пробку по выделенной полосе на скорости 120-140 км/ч.
Как сообщает РБК, машина с госномером А896МР97 принадлежит к связанной с ФСБ войсковой части.
Погибшего сотрудника ДПС, по данным издания, увезли с места ДТП на другой машине, также имеющей отношение к ФСБ, с госномером А848МР97.
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