На Новом Арбате полицейского на разделительной полосе сбила насмерть машина ФСБ

На Новом Арбате в центре Москвы накануне поздно вечером «Мерседес» с номерами ФСБ сбил насмерть сотрудника Госавтоинспекции. Об этом сообщила «Медиазона».

ДТП произошло около съезда на Новинский бульвар. После аварии у «Мерседеса», как пишет «Газета.ру», оказались закрыты номера.

По словам очевидцев, водитель «Мерседеса» объезжал пробку по выделенной полосе на скорости 120-140 км/ч.

Как сообщает РБК, машина с госномером А896МР97 принадлежит к связанной с ФСБ войсковой части.

Погибшего сотрудника ДПС, по данным издания, увезли с места ДТП на другой машине, также имеющей отношение к ФСБ, с госномером А848МР97.