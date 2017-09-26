В Иране завели уголовное дело на Павла Дурова

Иранская прокуратура возбудила уголовное дело против основателя месседжера Telegram Павла Дурова, сообщает информагентство ISNA.

В прокуратуре заявили, что Telegram популярен среди боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство», а также используется для распространения детской порнографии и продажи наркотиков.

Дуров в ответ заявил в своем твиттере, что «удивлен обвинениям Ирана».

«Мы активно блокируем террористический и порнографический контент в Иране. Я думаю, реальные причины в другом», — написал основатель и собственник Telegram.