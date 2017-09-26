Санацию крупнейших банков РФ оценили в 500 млрд рублей

Расходы российского бюджета могли быть меньше на 500 млрд рублей, по мнению экспертов агентства Fitch, если бы власти решили банкротить, а не санировать крупные проблемные банки, передает RNS.

«Решения о санации часто не очевидны — потери для государства как минимум на 0,5 трлн рублей превышают те, что были бы в случае банкротства этих банков. Поскольку не ясно, какие из проблемных банков подлежат ликвидации, а какие нет, и будет ли в случае спасения частичный bail-in (как с банком "Пересвет"), бегство в качество будет продолжаться», — говорится в презентации Fitch «Регулирование как основной фактор трансформации российской банковской системы. Риски и перспективы».

В документе отмечается, что выбор инвесторов (санаторов) также вызывает вопросы.

«Из 30 последних санаций 10 закончились тем, что сами санаторы затем обанкротились или были санированы ("Открытие", Пробизнесбанк, Татфондбанк, Бинбанк). Судьба некоторых сильно зависит от благополучия санируемых банков», — отмечает Fitch.

Напомним, банки «Открытие» и Бинбанк впервые было решено санировать по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. При этом основным собственником обоих банков станет сам Центробанк.

По данным ЦБ, на докапитализацию «Открытия» может потребоваться до 400 млрд рублей. Разница между обязательствами и активами Бинбанка может составить до 350 млрд рублей.