СМИ анонсировали ограничение полетов российских военных самолетов над США

Американские власти намерены ограничить полеты российских военных самолетов в рамках Договора по открытому небу над некоторыми территориями США, передает РИА Новости.

По информации газеты Wall Street Journal, американские власти могут ограничить полеты над Аляской и Гавайями в ответ на «запрет Кремля на пролет над Калининградом». В рамках Договора по открытому небу дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров. «Россия же ввела "сублимит" в 500 километров над Калининградом», — добавляет издание.

«Мы хотим заставить Россию вновь соблюдать договор», — цитирует газета неназванного американского высокопоставленного чиновника.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств — членов ОБСЕ. Россия ратифицировала его в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.

Ожидается, что делегация США объявит об ограничениях в ходе встречи консультативной комиссии Договора по открытому небу, которая состоится в Вене 26 сентября.