Причиной гибели российского генерала в Сирии назвали слив данных ИГ

Российского генерала Валерия Асапова убили в Сирии, так как данные о его местонахождении были переданы боевикам запрещенного в России «Исламского государства». Об этом РИА Новости сообщил источник в органах безопасности Сирии.

«Результаты предварительного расследования гибели генерала Асапова в Дейр-эз-Зоре свидетельствуют об утечке информации по поводу его местонахождения той стороне, которая совершила обстрел», — сказал источник.

По его словам, в настоящее время расследование еще продолжается.

Асапов, как сообщало Минобороны России, был старшим группы российских военных советников. Он помогал сирийским командирам в операциях по освобождению города Дейр-эз-Зор от ИГ.

Во время минометного обстрела со стороны боевиков Асапов погиб.