Правительство одобрило разработку системы сообщений граждан о нарушениях ПДД

Правительство России одобрило создание системы «Народный инспектор», благодаря которой граждане смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения на смартфоны и с помощью специального приложения отправлять информацию в ГИБДД для принятия мер к нарушителям, пишут «Известия».

Разработанные МВД изменения в Кодекс об административных правонарушениях предлагают наказывать нарушителей ПДД на основании видеозаписи и без протокола. Согласно законопроекту, гражданин, желающий зафиксировать нарушения ПДД на видео, должен будет зарегистрироваться на портале госуслуг и скачать специальное приложение «Народный инспектор». При этом программа будет блокировать попытки отредактировать видео и определит точные координаты и время нарушения.

Новый порядок привлечения к ответственности планируется распространять только на ситуации, которые «оказывают непосредственное влияние на состояние аварийности». В частности, речь идет о нарушении правил парковки, проезде на красный свет, выезде на «встречку», пересечении ж/д путей под закрытый шлагбаум, непропуске на перекрестке машины, которая пользуется преимуществом, а также повороте налево в запрещенном месте и непропуске пешеходов на «зебре».

Издание отмечает, что наказывать предлагается только собственников автомобиля. Про ситуации, когда за рулем был не владелец машины, в законопроекте не сказано.