Минтруд определил самые высокооплачиваемые профессии в России‍

Рейтинг самых высокооплачиваемых в России возглавили профессии «капитан океанского корабля» и «командир воздушного судна», пишут «Известия».

Министерство труда и социальной защиты РФ составило топ-10 высокооплачиваемых должностей, исходя из данных о вакансиях, заявленных работодателями в службы занятости в первом полугодии 2017 года. Рейтинг возглавила профессия капитана океанского судна с окладом 500 тысяч рублей.

Две позиции в рейтинге заняли должности авиационной отрасли. Командир воздушного судна с зарплатой 320 тысяч рублей оказался на втором месте, а второй пилот с зарплатой 180 тысяч рублей — на десятом. Третье место заняла профессия главного технолога золотодобывающей промышленности с зарплатой 312 тысяч рублей.

Другие позиции рейтинга заняли главный тренер по хоккею (300 тысяч рублей), начальник строительного участка (250 тысяч рублей), врач-стоматолог (200 тысяч рублей), риск-менеджер (200 тысяч рублей), инженер-электрик (195 тысяч рублей) и аналитик в области информатики и вычислительной техники (190 тысяч рублей).

При этом средняя зарплата по стране, по данным Росстата, в первом полугодии составляла 38,7 тысяч рублей.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост зарплат квалифицированных и уникальных специалистов из-за кадрового голода, вызванного демографическим кризисом.

Руководитель аналитического центра компании «Авиаперсонал» Маргарита Юскина рассказала «Известиям», что в России не хватает пилотов, это одна из важных причин попадания профессии в топ-10. В последние несколько лет наблюдался отток российских пилотов в китайские авиакомпании. Несмотря на то, что весной этот процесс практически остановился из-за усложнения процедуры перехода, спрос на пилотов остается высоким.