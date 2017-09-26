Кадыров опроверг принудительный сгон студентов на матч «Ахмата»
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг принудительное нахождение студентов на матче грозненской футбольной команды «Ахмат» (бывший «Терек»).
Ранее сегодня «Кавказский узел» писал, что 25 сентября на игру между «Ахматом» и «Рубином» принудительно сгоняли студентов вузов и техникумов.
«Нас предупредили, что к семи часам вечера надо быть на стадионе имени Билимханова. Причем это касалось и тех, кто живет в Грозном, и тех, кто приезжает учиться из районов и сел. Тем, кто не придет, грозили не допустить к экзаменам, а то и отчислить. Естественно, пришлось пойти, хотя я не любитель футбола так же, как и некоторые мои друзья и знакомые. Нам больше нравятся боевые единоборства», — рассказал студент Нефтяного университета Шамиль.
«Отчисляем только за плохую учебу, и то дается время на исправление. Никто никого не принуждает и не сгоняет на стадионы. А вас, журналистов, попробуй заставь, на весь мир кричать будете)» — написал Кадыров в своем телеграме.