Минобороны умолчало о гибели в Сирии военных из Ярославля и из Чечни

В Сирии на днях погибли еще как минимум двое россиян, воевавших на стороне сирийского правительства. Об этом сообщает группа расследователей Conflict Intelligence Team.

Группа обнаружила упоминания о гибели уроженца Ярославской области Юрия Хабарова. 25 сентября его знакомый сообщил «ВКонтакте»: «В Сирии погиб наш боевой друг с Ярославля Юрий Хабаров, позывной "Дракон". Вечная память братишке!».

Исследователи также нашли аккаунт Хабарова в «Одноклассниках», где на одной из фотографий он позирует в форме на фоне большого цветника со сложенными из растений буквами ДНР.

Кроме этого Conflict Intelligence Team обратила внимание на публикацию издания «Кавказ Реалии», где со ссылкой на источники говорится, что 25 сентября в Чечне был похоронен сотрудник МВД республики Магомед Тербулатов, погибший в Сирии.

«Односельчанин погибшего рассказал, что Тербулатов чуть больше года назад женился и у него есть малолетний ребенок», — говорится в заметке.