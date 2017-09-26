Вице-премьер Козак допустил отставку еще нескольких губернаторов

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак предположил, что в ближайшее время еще несколько глав регионов могут уйти в отставку, передает РИА Новости.

Козак подчеркнул, что губернаторы сами решают, продолжать ли им работу или уйти в отставку. Прерогатива же президента — назначение исполняющих обязанности руководителей регионов.

«Такая работа идет, идет оценка эффективности работы исполнительных органов власти субъектов, и вероятнее всего, в результате этой оценки к таким выводам руководители регионов могут прийти. Я думаю, что их будет несколько», — сказал Козак журналистам.

Напомним, сегодня Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен первый замглавы Минпромторга Глеб Никитин.

Накануне президент также «по собственному желанию» отправил в отставку главу Самарской области Николая Меркушкина, обязанности которого временно будет исполнять Дмитрий Азаров.

По прогнозам СМИ, серию отставок продолжат главы Новосибирской, Ивановской, Мурманской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также Ненецкого автономного округа.

В частности, по данным РИА Новости, в ближайшие два дня произойдет отставка губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. На этот пост рассматриваются две кандидатуры — глава ФАНО Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол.