Даниил Квят отстранен от участия в «Формуле-1»

Российский гонщик «Формулы-1» из команды Toro Rosso Даниил Квят отстранен от гран-при Малайзии и гран-при Японии, сообщает Motorsport.com со ссылкой на свои источники.

Квята, по данным издания, на этих гонках заменит француз Пьер Гасли, участник программы Red Bull Junior. Для него это будет дебют во взрослых гонках.

В нынешнем сезоне Квят за 14 гонок заработал четыре очка, тогда как его напарник по команде Карлос Сайнс — 48.