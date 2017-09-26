Москва утвердила 210 стройплощадок для реновации

Правительство Москвы утвердило 210 площадок, на которых будут построены дома для участников программы реновации, передает RNS.

По словам мэра Сергея Собянина эти стройплощадки расположены «таким образом, чтобы переселение осуществлялось в непосредственной близости от проживания... То есть непосредственно в тех же кварталах».

Он добавил, что в дальнейшем планируется утвердить еще около 100 стройплощадок, «чтобы реновация проходила параллельно во всех районах Москвы».

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что на первых 210 площадках можно будет построить жилье для 119,5 тысяч человек.