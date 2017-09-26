Минобороны Литвы обвинило Россию в отработке нападения на страны Балтии

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил журналистам, что во время учений «Запад-2017» «состоялась симуляция нападения из РФ на все страны Балтии». Об этом пишет Delfi.

По его словам, учения подтвердили, что российская армия способна развернуть свои силы в течение 24-48 часов.

Министр добавил, что по оценкам военной разведки и Минобороны, в военных учениях «Запад-2017» было задействовано гораздо больше военнослужащих, чем было объявлено. Кроме этого, отметил Кароблис, во время учений производились «действия против государств более высокого технологического уровня, [чем заявленные террористические группировки], конкретно НАТО», и они носили «как наступательный, так и оборонительный характер».

20 сентября президент Литвы Даля Грибаускайте уже заявляла на Генассамблее ООН, что в рамках учений «Запад-2017» Россия отрабатывала сценарий нападения на соседей.