Россияне стали реже платить за лечение в руки врачам

С 2013 по 2016 год в российских больницах в полтора раза сократилась доля выплат за услуги напрямую врачу, минуя больничную кассу. Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на анализ ВШЭ, если в 2013 году за медицинские услуги напрямую врачу платили 72% пациентов, то в 2016 году их доля сократилась до 49%.

По оценке Высшей школы экономики, это стало следствием как сокращения расходов россиян на медицину в целом, так и расширение узаконенных платных услуг в больницах.

«В 2014-2016 годах доля плативших за медуслуги россиян больше всего снизилась среди пациентов стационаров (с 28,6% до 24,7%), в то время как за услуги стоматологов (60% опрошенных) и других специалистов поликлиник (13,7%) население платило почти так же часто, как и в предшествующие годы», — пишет газета со ссылкой на данные опросов ВШЭ.

Авторы исследования указывают, что во время кризиса 2014-2016 годов россияне перешли на более дешевые лекарства, стали реже обращаться в платные клиники и меньше давать взятки врачам в государственных больницах.